Регионал призвал оппозицию "не обсасывать" проблему Тимошенко

Такую уверенность в эфире телеканала ТВi высказал народный депутат от фракции Партии регионов Владислав Лукьянов, пишет Gazeta.ua.

"Выражаясь языком Яценюка и Кличко, проблему надо не сосать, а решать", - отметил "регионал".

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Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы закон о разрешении заключенной Тимошенко лечиться за границей был исключительным, распространяющимся только на одного человека.

"Если есть возможность принять законопроект о гуманизации пенитенциарной системы в целом, то мы должны воспользоваться таким шансом", - считает Лукьянов.

По его мнению, принятие этого документа пойдет на пользу как вступления Украины в ЕС, так и на пользу гражданам, которые в своей жизни допустили ошибку и оказались за решеткой.

"Мы даем им шанс на лечение, на гуманное отношение", - пояснил Лукьянов.