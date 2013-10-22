Регионал призвал оппозицию "не обсасывать" проблему Тимошенко
Проблему заключенной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко нужно "не обсасывать, а решать". Это поможет сделать законопроект о внесении изменений в Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно правового регулирования лечения осужденных за рубежом).
Такую уверенность в эфире телеканала ТВi высказал народный депутат от фракции Партии регионов Владислав Лукьянов, пишет Gazeta.ua.
"Выражаясь языком Яценюка и Кличко, проблему надо не сосать, а решать", - отметил "регионал".
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Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы закон о разрешении заключенной Тимошенко лечиться за границей был исключительным, распространяющимся только на одного человека.
"Если есть возможность принять законопроект о гуманизации пенитенциарной системы в целом, то мы должны воспользоваться таким шансом", - считает Лукьянов.
По его мнению, принятие этого документа пойдет на пользу как вступления Украины в ЕС, так и на пользу гражданам, которые в своей жизни допустили ошибку и оказались за решеткой.
"Мы даем им шанс на лечение, на гуманное отношение", - пояснил Лукьянов.