Шуфрич объяснил сегодняшний фарт Тимошенко

Экс-министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич оставил своему преемнику в наследство "хорошие показатели бюджета" Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Я оставил хорошие показатели бюджета на 2008 год и считаю, что многое из того, что было, мягко говоря, разрушено в предыдущие годы, мне удалось восстановить", - сказал Шуфрич.

Он добавил, что также оставит в кабинете "новую очень хорошую карту Украины".

На вопрос, почему, по его мнению, президент Виктор Ющенко не пришел на повторное представление Юлии Тимошенко, Шуфрич сказал, что это хороший знак.

"Потому как, судя по всему, президент в Украине - не к фарту", - объяснил он.

"Как только он (Ющенко) приходит на футбольное поле, сборная Украины проигрывает, он один раз пришел поддержать Юлию Владимировну - и она не прошла. Поэтому очевидно, уже все в Украине хотят обойтись без него. Мне кажется, что от этого Украина не проиграет", - заявил Шуфрич.

Украинская правда