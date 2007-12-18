Тимошенко представила кандидатов на должности министров

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО представила в Верховной Раде кандидатуры на должности вице-премьер-министров и министров.

Как передает корреспондент УНИАН, она предложила кандидатуру Александра ТУРЧИНОВА на должность первого вице-премьер-министра.

Кроме того, на должности вице-премьер-министров Украины предлагаются Иван ВАСЮНИК и Григорий НЕМЫРЯ;

на должность министра образования и науки Украины - Иван ВАКАРЧУК;

на должность министра транспорта и связи Украины - Иосиф ВИНСКИЙ;

на должность министра культуры и туризма Украины – Василий ВОВКУН;

на должность министра экономики Украины - Богдан ДАНИЛИШИН;

на должность министра труда и социальной политики Украины - Людмила ДЕНИСОВА;

на должность министра здравоохранения Украины - Василий КНЯЗЕВИЧ;

на должность министра Кабинета министров Украины - Петр КРУПКО;

на должность министра регионального развития и строительства Украины - Василий КУЙБИДА;

на должность министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины - Алексей КУЧЕРЕНКО;

на должность министра внутренних дел Украины - Юрий ЛУЦЕНКО;

на должность министра аграрной политики Украины - Юрий МЕЛЬНИК;

на должность министра промышленной политики Украины - Владимир НОВИЦКИЙ;

на должность министра юстиции Украины - Николай ОНИЩУК;

на должность министра по делам семьи, молодежи и спорта - Юрий ПАВЛЕНКО;

на должность министра финансов Украины - Виктор ПИНЗЕНИК;

на должность министра угольной промышленности - Виктор ПОЛТАВЕЦ;

на должность министра топлива и энергетики - Юрий ПРОДАН;

на должность министра охраны окружающей среды - Георгий ФИЛИПЧУК;

на должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы - Владимир ШАНДРА.

При этом, по квоте Президента Украины на должность министра обороны Украины предлагается кандидатура Юрия ЕХАНУРОВА, а на должность министра иностранных дел Украины – кандидатура Владимира ОГРЫЗКО.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что хотела бы также сказать добрые слова об этих людях – Ю.ЕХАНУРОВЕ и В.ОГРЫЗКО, хотя это не является полномочием премьер-министра – представлять их кандидатуры.