Тимошенко представила кандидатов на должности министров
Началось голосование
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО представила в Верховной Раде кандидатуры на должности вице-премьер-министров и министров.
Как передает корреспондент УНИАН, она предложила кандидатуру Александра ТУРЧИНОВА на должность первого вице-премьер-министра.
Кроме того, на должности вице-премьер-министров Украины предлагаются Иван ВАСЮНИК и Григорий НЕМЫРЯ;
на должность министра образования и науки Украины - Иван ВАКАРЧУК;
на должность министра транспорта и связи Украины - Иосиф ВИНСКИЙ;
на должность министра культуры и туризма Украины – Василий ВОВКУН;
на должность министра экономики Украины - Богдан ДАНИЛИШИН;
на должность министра труда и социальной политики Украины - Людмила ДЕНИСОВА;
на должность министра здравоохранения Украины - Василий КНЯЗЕВИЧ;
на должность министра Кабинета министров Украины - Петр КРУПКО;
на должность министра регионального развития и строительства Украины - Василий КУЙБИДА;
на должность министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины - Алексей КУЧЕРЕНКО;
на должность министра внутренних дел Украины - Юрий ЛУЦЕНКО;
на должность министра аграрной политики Украины - Юрий МЕЛЬНИК;
на должность министра промышленной политики Украины - Владимир НОВИЦКИЙ;
на должность министра юстиции Украины - Николай ОНИЩУК;
на должность министра по делам семьи, молодежи и спорта - Юрий ПАВЛЕНКО;
на должность министра финансов Украины - Виктор ПИНЗЕНИК;
на должность министра угольной промышленности - Виктор ПОЛТАВЕЦ;
на должность министра топлива и энергетики - Юрий ПРОДАН;
на должность министра охраны окружающей среды - Георгий ФИЛИПЧУК;
на должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы - Владимир ШАНДРА.
При этом, по квоте Президента Украины на должность министра обороны Украины предлагается кандидатура Юрия ЕХАНУРОВА, а на должность министра иностранных дел Украины – кандидатура Владимира ОГРЫЗКО.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что хотела бы также сказать добрые слова об этих людях – Ю.ЕХАНУРОВЕ и В.ОГРЫЗКО, хотя это не является полномочием премьер-министра – представлять их кандидатуры.