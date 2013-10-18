Будущие нардепы не будут показывать ЦИК свои доходы

Об этом говорится на сайте ЦИК.

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Согласно информации, декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера кандидатов в народные депутаты Украины в ЦИК не подаются.

Напомним, 16 октября в Украине началась избирательная кампания по проведению 15 декабря повторных выборов народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 94, 132, 194, 197 и 223.

После парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

ЦИК объявил о начале с 16 октября избирательного процесса повторных выборов в парламент в пяти округах.