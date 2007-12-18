У Рудьковского есть два повода напиться

Николай РУДЬКОВСКИЙ сегодня отмечает 40-летний юбилей.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы министерства транспорта и связи Виктория БУТЕНКО, М.Рудьковский будет принимать поздравления завтра, сегодня же он отсутствует на рабочем месте в министерстве. “Министр принял такое решение, поскольку обычно дни рождения высокопоставленных должностных лиц вызывают очереди в приемных”, - отметила В.Бутенко. По ее словам, он будет принимать поздравление завтра, в середине дня, специально для этого он снял помещение. По данным руководителя пресс-службы, сегодня министр отмечает юбилей в кругу родных и близких.

Напомним, сегодня Верховная Рада отправила в отставку правительство Виктора Януковича. Н.Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи в этом правительстве с 4 августа в 2006 г.