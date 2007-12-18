Яценюк поблагодарил Януковича за позитив
13:04, 18 декабря 2007Политика
1576 0
Депутаты обсуждают процедуру
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК от имени парламента поблагодарил Виктора ЯНУКОВИЧА за работу в должности премьер-министра.
Как передает корреспондент УНИАН, А.ЯЦЕНЮК отметил, что хотел бы поблагодарить от имени ВР за тот позитив, который был в правительстве В.ЯНУКОВИЧА.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, «у каждого правительства есть плюсы и минусы».
Он также поблагодарил правительство и от себя лично как бывшего члена Кабинета министров.
А.ЯЦЕНЮК отметил, что необходимо путем голосования, то есть поднятием рук освободить В.ЯНУКОВИЧА от должности премьер-министра.
Сейчас депутаты обсуждают процедуру голосования.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter