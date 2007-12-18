Яценюк поблагодарил Януковича за позитив

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК от имени парламента поблагодарил Виктора ЯНУКОВИЧА за работу в должности премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ЯЦЕНЮК отметил, что хотел бы поблагодарить от имени ВР за тот позитив, который был в правительстве В.ЯНУКОВИЧА.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «у каждого правительства есть плюсы и минусы».

Он также поблагодарил правительство и от себя лично как бывшего члена Кабинета министров.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что необходимо путем голосования, то есть поднятием рук освободить В.ЯНУКОВИЧА от должности премьер-министра.

Сейчас депутаты обсуждают процедуру голосования.