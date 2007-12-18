Стецькив думает, что на Еханурова давят

Народный депутат Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция НУ-НС) не исключает, что его коллега по фракции Юрий ЕХАНУРОВ заявил о своей позиции под давлением.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Т.СТЕЦЬКИВ высказал сегодня журналистам.

«Я не думаю, что это его самостоятельная позиция, и в связи с этим мы попробуем выяснить, насколько принципиален Юрий Иванович в этом вопросе», - сказал Т.СЦЕЦЬКИВ.

В тоже время депутат отказался уточнять, кто мог повлиять на решение Ю.ЕХАНУРОВА не принимать участия в голосовании за избрание Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром до окончательного согласования персонального состава Кабинета министров.

«Фракция найдет решение: или Ю.ЕХАНУРОВ будет голосовать, или мы согласуем по его просьбе состав правительства», - пояснил он.

Т.СТЕЦЬКИВ также заявил, что позиция Ю.ЕХАНУРОВА не стала для него удивительной. В тоже время он считает преждевременным утверждать, что Ю.ЕХАНУРОВ не будет голосовать. «Может быть и такая ситуация, что и без него будет 226 голосов», - предположил депутат.

Как сообщал УНИАН, член фракции НУ-НС Ю.ЕХАНУРОВ заявил о том, что не будет участвовать у голосовании за избрание премьер-министра до окончательного согласования персонального состава Кабмина. По некоторой информации, еще один член фракции НУ-НС Иван СПОДАРЕНКО сейчас находится в реанимации.

Таким образом, в настоящее время кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на должность главы правительства могут поддержать только 225 из 227 депутатов коалиции, чего недостаточно для утверждения Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра.