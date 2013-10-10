Конституционная реформа разорвет "круговую поруку" судей - политолог

Об этом УНИАН заявил Владимир Фесенко, руководитель центра прикладных политических исследований «Пента», комментируя принятие законопроекта «О внесении изменений в Конституцию Украины об усилении гарантий независимости судей» (рег № 2522а от 04.07.2013).

«Контроль над судьями существует и сейчас. Но этот контроль будет осуществляться не столько через назначения, сколь через процедуру увольнения. Сейчас она несколько усложнена, поскольку требует внесения представления на увольнение судьи со стороны Высшего совета юстиции. Если, например, возникнет вопрос о серьезной очистке судейского корпуса от коррупции, то как раз такие полномочия президента будут очень кстати», — сказал Фесенко.

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Эксперт также отметил, что в судейском корпусе может существовать так называемая круговая порука — когда судьи прикрывают друг друга и получить разрешение на увольнение конкретного судьи становится трудно.

Комментируя заявления представителей оппозиции о том, что конституционная реформа снизит уровень независимости судей, Фесенко отметил, что их независимость «часто сводится к возможности независимо зарабатывать на своей должности. Поэтому вопрос политической независимости судей — не самая большая проблема».

Из позитивных моментов президентского законопроекта Фесенко отметил повышение возрастного ценза для назначения судей с 25 до 30 лет, поскольку это повысит профессионализм и опыт представителей судейского корпуса: «Судье нужен опыт и мудрость. В данном случае повышение возрастного цента я оцениваю позитивно».