Дело в шляпе: Кужель знает, как сорвать любое совещание (фото)

Замминистра регионального развития Александра Кужель точно знает, как сорвать любое совещание – явиться в шляпке. Об этом Кужель сама сказала в интервью газете Дело: «я, наверное, единственный в Украине политик, который точно знает, что шляпкой можно поломать любое совещание».

В шляпке можно не только в свет выходить, сказала Кужель. «Раньше я их вообще носила в Кабмин. Главное — шляпка не должна выпадать из костюма. С перьями вы, конечно, не наденете в Кабмин — для этого есть деловые шляпки».

Как ни странно, но эффект от ношения головного убора превосходит все ожидания. «Если вы заходите в шляпке в зал, где проходит совещание, садитесь так, чтобы все видели вас, и сидите в шляпе — все, совещание пропало, - утверждает Кужель. - Потому что все смотрят только на вас. И тот, кто ведет совещание, ничего не может поделать».

В ответ на вопрос, сколько именно совещаний ей удалось сорвать таким образом, Кужель сказала: «Три. Так что шляпа — это сильное оружие для женщины».

Замминистра призналась, что в ее коллекции около 30 единиц оружия массового поражения.