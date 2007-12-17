Стецькив: отношения НУ-НС с Балогой достигли критической точки

Ивана Плюща, которому фракция НУ-НС уже несколько раз выносила «последнее китайское предупреждение», необходимо исключить из фракции. Так считает нардеп от Нашей Украины – Народной Самообороны Тарас Стецькив. «Я считаю, что Иван Плющ дискредитировал фракцию, нанес ей сильный вред», - так нардеп объяснил свою позицию в интервью газете Дело. «Конституционный суд начал рассмотрение вопроса об императивном мандате. Ивану Степановичу стоит опасаться этого», - добавил депутат.

В то же время он считает, что добровольно Иван Плющ о своем выходе из фракции не объявит: «Думаю, что такого подвига мы от него не дождемся. Это человек, который не получил должности и обиделся на весь мир».

Тем не менее, другие фракционеры НУ-НС, которые в свое время затягивали подписание коалиционного соглашения с БЮТ, как утверждает Стецькив, выторговали себе должности. «Можно говорить, что выторговали», - сказал депутат. «Я считаю, что они не должны были бы получить ни одной должности, - заявил Стецькив. - Но по некоторым кандидатурам президент имеет другое мнение. Если фракция их поддержит, к сожалению, этим людям достанутся посты. Это не будет способствовать укреплению фракции, ее отношениям с Секретариатом президента».

Часть НУ-НС выступает за увольнение главы Секретариата Президента Виктора Балоги. Это Стецькив подтвердил в интервью. «Отношения с главой Секретариата достигли критической точки, - сказал нардеп. - Как будет развиваться ситуация, зависит и от самой фракции, и от дальнейшего поведения Балоги».