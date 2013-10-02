Депутат: Рада плодотворно работает над евроинтеграционными законами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня в Донецке на пресс-конференции народный депутат, член фракции «Батькивщина» Александра Кужель.

Она отметила, что в парламенте сегодня идет достаточно плодотворная работа по принятию необходимых законов, которые требуются для подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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«Мы вместе голосуем. Это класс. Мы так это все правильно разыграли. Если бы они (депутаты от партии власти) это, не дай Бог, делали без нас, то столько было бы ненужных вещей в этих законах, которые бы, даже проголосовав, Европейский Союз не принял», - сказала Кужель.

Она объяснила, что, благодаря созданным рабочим группам в Верховной Раде, в которую входят представители всех фракций – Партии регионов, «УДАРа», «Свободы», «Батькивщины», КПУ, а также внефракционные депутаты, каждый законопроект тщательно изучается и корректируется перед вынесением его на голосование.

«Благодаря позиции коммунистов, им (фракции Партии регионов) пришлось согласиться, и мы создали рабочие группы по каждому из законов», - сказала народный депутат. При этом она добавила: «У нас уже готов закон по прокуратуре, закон о выборах. Вариант, когда мы договариваемся и до скандалов в зале вырабатываем решения по законопроектам, это нормально».

В то же время Кужель подчеркнула, что каждый депутат, проголосовавший за тот, или иной законопроект несет ответственность за свой голос и категорично опровергла всякие слухи о том, что голоса оппозиционных депутатов сегодня покупаются.

«Если мы даем свой голос, мы должны нести за это ответственность. Работать на благо – это однозначно надо. И, когда кто-то говорит, что мы там кому-то что-то за какое-то бабло… посмотрите голосование. Законы за бабло совершенно четко видны и за них оппозиция не голосует», - сказала депутат.

Она констатировала, что при подготовке законов, конечно, «есть спорные моменты, есть расхождения, но по евроинтеграции – каждый пункт дерется до крови, потому что это будущее законодательство, ради которого мы все это делаем».