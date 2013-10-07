8-11 октября этого года в г. Ялта состоится международный практический семинар «Лучший отечественный и мировой опыт по охране труда и промышленной безопасности 2013» .

Организатором мероприятия является специализированное издание журнал «Промышленная безопасность». Семинар будет проведен с участием центральных органов исполнительной и судебной власти , отечественных и зарубежных предприятий , Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве , представителей профсоюзов . На сегодняшний день свое участие в семинаре подтвердили более 100 представителей крупнейших промышленных предприятий Украины .

Основные темы:

Наиболее эффективные украинские и зарубежные модели предотвращения аварий и травм . Минимизация рисков . Инструментарий, проверенный практикой. ( Украина , Россия , США , ФРГ ) . 

Разъяснения и ответы на актуальные вопросы, касающиеся практики применения надзорными органами нового порядка частичной или полной остановки и возобновления работы предприятий . 

Программное обеспечение для служб охраны труда . Новые разработки.

 Современные инновационные решения по вопросам коллективной и индивидуальной защиты .

Ожидается , что участие в семинаре примут заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Сергей Украинский , первый заместитель председателя Республиканского комитета по топливу , энергетике и инновационной политике АР Крым Вадим Жданов , начальник управления государственного надзора Госгорпромнадзора Украины Николай Радионов , начальник управления охраны труда , безопасности жизнедеятельности и гражданской защиты предприятий топливно - энергетического комплекса Минтопэнерго Украины Людмила Скитенко , начальник территориального управления Госгорпромнадзора в АР Крым и г. Севастополе Олег Маевский. Спикерами форума будут ведущие специалисты и эксперты всемирно предприятий и корпораций , среди которых Метинвест ( Украина ) , ДТЭК ( Украина ) , , Shell Retail ( Великобритания ) , Dupont ( США ) , Issa Mining ( Германия ) , Евраз ( Россия ) , « РосУкрСерт » ( Украина ) , Основа- Солсиф ( Украина ) и другие. Также в рамках международного семинара будет проведена тематическая выставка ретро - плакатов , посвященных охране труда и промышленной безопасности .

По вопросам аккредитация СМИ обращаться по тел . : ( 0652) 55-14-88 или 050-496-96-04 . Выезд аккредитованных журналистов из Симферополя. Доставка в Ялту и обратно транспортом организаторов семинара.