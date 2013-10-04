«Рейтинговые школы-пансионы Великобритании» приглашают: международная образовательная выставка в Киеве

12 октября 2013 г. в Киеве состоится международная образовательная выставка «Рейтинговые школы-пансионы Великобритании», которая пройдет при поддержке Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине.

Посетителям выставки представится уникальная возможность:

встретиться с директорами школ-пансионов Великобритании, которым из года в год присуждаются наиболее высокие рейтинги в мире: Caterham, Berkhamsted, St Mary's Cambridge, St Francis, St Leonards Mayfield, ISCA (International School of Creative Arts), Bellerbys College, Duff Miller College, Gordonstoun School и др.;

пообщаться с представителями этих британских учебных заведений, получить индивидуальные консультации;

узнать о перспективах продолжения среднего образования в школах и пансионах в Великобритании, о подготовительных университетских курсах;

получить консультации относительно программ подготовки к поступлению в Оксфордский и Кембриджский университеты, Лондонскую Школу Экономики, Гарвардский, Йельский университеты;

получить консультации по созданию творческого портфолио у представителей британской школы International School of Creative Arts, ISCA – мирового лидера по подготовке специалистов в области искусства, медиа и моды (президент школы дизайнер Джимми Чу – Jimmy Choo).

Школа Caterham – постоянный лидер рейтингов школ-пансионов Великобритании – проведет вступительные интервью-собеседования для школьников в возрасте от 10 до 16 лет.

Впервые в Украине будет представлена школа-пансион Gordonstoun, в которой получили образование три последних поколения королевской семьи Великобритании. В частности, в Gordonstoun учились Герцог Эдинбургский Филипп, его сын Принц Уэльский Чарльз, Принцы Эдвард и Эндрю, а также дети Принцессы Анны – Зара и Питер.

Место и время проведения международной образовательной выставки «Рейтинговые школы-пансионы Великобритании»:

Отель Hyatt Regency Kiev

(адрес: Киев, ул. Аллы Тарасовой, 5; вход с Софиевской площади)

12 октября 2013 г., с 11:00 до 17:00

Вход бесплатный. Только по предварительной регистрации по телефонам организаторов.

Среди посетителей выставки 12 октября будет разыгран курс обучения «Английское Рождество в Артеке». Программа включает изучение английского языка и отдых в детском лагере «Артек» с 03 по 11 января 2013 г.

Все посетители выставки получат приглашение на Дни Великобритании в Украине (British Days in Ukraine) – проект Посольства Великобритании и UKTI (UK Trade and Investment), которые состоятся в марте 2014 года. Среди посетителей British Days в марте будет разыграно бесплатное обучение (краткосрочный летний курс английского языка) в престижном колледже Bellerbys College (Oxford).

Организатор выставки – Образовательная группа «ДонСтрим» (www.donstream.com.ua, 044-4960948, 044-2793584, 050-9532363).

Справка

Образовательная группа «ДонСтрим» – первая украинская компания, 20 лет назад открывшая для клиентов в Украине возможности получения образования в зарубежных учебных заведениях. Один из лидеров украинского рынка в области предоставления образовательных услуг за рубежом. Официальный представитель ведущих университетов, колледжей, языковых школ, школ-пансионов мира. Официальный эксклюзивный представитель Университета Искусств, Лондон в Украине. Осуществляет деятельность с 1993 года.

http://donstream.com.ua

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e-mail: info@donstream.com.ua

Тел.: +38 044 496-09-48, +380 50 953-23-63