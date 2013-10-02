Украина и Россия проведут консультации по ТС до саммита в Вильнюсе - МИД РФ

Об этом заявил РИА «Новости» статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Что касается двусторонних контактов, то у нас была намечена довольно обширная повестка дня. В середине октябре в Калуге состоится встреча в рамках большой межгосударственной российско-украинской комиссии на уровне премьеров. Это будет экономический комитет. В конце октября в Ростове-на-Дону запланирована подкомиссия по международным вопросам, и с каждой стороны делегации возглавят министры иностранных дел. В конце октября в Днепропетровске планируется межпарламентская двусторонняя встреча", - сказал он.

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По словам Карасина, в Москве рассчитывают, что аргументы российской стороны будут правильно восприниматься в Киеве.

"У нас довольно насыщенная двусторонняя повестка дня. Саммит в Вильнюсе, где Украина намеревается подписать соглашение об ассоциации с ЕС, накладывает свой отпечаток на атмосферу двусторонних отношений. Мы по-прежнему готовы делиться с нашими украинскими партнерами аргументацией в пользу евразийского направления интеграции. По крайней мере, против того, чтобы противопоставлять евразийскую интеграцию европейской", - сказал он.

Замглавы МИД отметил, что именно подготовке этих встреч и их наполнению были посвящены его переговоры с замглавы МИД Украины Русланом Демченко, которые прошли сегодня в Киеве.

Дипломат подчеркнул, что тема Таможенного союза и участие Украины в нем несомненно будет подниматься в ходе всех этих переговоров. "Как мы можем избежать этой темы, если она является столь злободневной и наиболее важной в общественном понимании характера двусторонних отношений!" - заключил он.