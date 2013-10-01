В Одесской области прокуратура проверяет причины роста количества ДТП

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокурор области Вячеслав Трунов поручил органам прокуратуры срочно изучить причины недостаточного уровня обеспечения безопасности дорожного движения в регионе.

«Такое решение принято в связи с негативной тенденцией по увеличению Одесской количества дорожно-транспортных происшествий в среднем на 9% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что по Украине в целом их количество уменьшается», - сообщили в пресс-службе.

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В прокуратуре уточнили, что область занимает третье место среди регионов страны по количеству ДТП. На автодорогах течение 8 месяцев погибло 194 человека и травмированы - 1576.

«Одной из причин такого положения является управление водителями транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Только за этот год зафиксировано более 5 тысяч таких фактов. При этом органами Государственной автомобильной инспекции не обобщается состояние принятых судами решений по делам о совершении водителями нарушений в состоянии алкогольного опьянения. Причинами увеличения происшествий на дорогах является также низкий уровень культуры водителей, не осознание ими опасности последствий нарушения дорожной дисциплины», - добавили в пресс-службе.

Проверками будет охвачена деятельность территориальных органов Государственной автомобильной инспекции, Укртрансинспекции, местных органов исполнительной власти относительно полноты выполнения функций контроля за соблюдением законов по вопросам безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений, регулирования дорожного движения и т. д.