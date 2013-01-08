В Одесской области в страшном ДТП погибли три человека

08:47, 08 января 2013
Общество
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В Одесской области в результате столкновения легкового автомобиля с деревом погибли трое и травмированы двое людей.

В Одесской области в результате столкновения легкового автомобиля с деревом погибли трое и травмированы двое людей

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 22.00 7 января в с. Каменское Арцызского района водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще двое госпитализированы в районную больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

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