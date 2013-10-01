Swissport пытается заставить Еврокомиссию вмешаться в конфликт с МАУ

Международная компания Swissport International Ltd., которая вместе с украинским перевозчиком «Международные авиалинии Украины» (МАУ) создала совместное предприятие по наземному обслуживанию воздушных судов в аэропорту «Борисполь» Swissport Ukraine, призывает Европейскую комиссию повлиять на правительство Украины и суды для разрешения конфликта с крупнейшим украинским перевозчиком МАУ.

Об этом сказано в письме президента компании Swissport Пера Утнегарда на имя главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, текстом которого располагает УНИАН.

Утнегард считает, что Киевский апелляционный суд безосновательно принял весной 2013 года решение в пользу МАУ, бывшего миноритарного акционера компании Swissport Ukraine, согласно которому Swissport International Ltd. должна была продать МАУ контрольный пакет акций совместного предприятия.

«В этой связи мы призываем Европейскую комиссию использовать свое влияние на украинское правительство и другие политические, экономические и судебные инстанции с тем, чтобы отозвать это незаконное решение», - сказано в письме президента Swissport International Ltd. Утнегарда. Также Утнегард сообщает, что компания подала апелляцию на решение Киевского апелляционного суда, однако считает, что возможность пересмотра этого решения существует лишь при достаточном давлении со стороны Европейского Союза.

Вместе с тем, в МАУ считают действия Swissport International попытками "любой ценой добиться неправомочного судебного решения". В комментарии авиакомпании, текстом которого также располагает УНИАН, говорится: «Длительные и настоятельные попытки лоббирования интересов частной компании посредством апеллирования к государственным органам, прессе, общественности Украины и руководителям Евросоюза нацелены на то, чтобы любой ценой добиться неправомочного судебного решения в свою пользу».

В авиакомпании разъяснили, что на данный момент кассационная жалоба компании Swissport находится на рассмотрении в Высшем хозяйственном суде Украины, а судебное заседание назначено на 2 октября. «Окончательное решение по кассации не принято. Но, в отсутствие юридических аргументов для суда, руководство Swissport самозабвенно утверждает, будто «существует возможность пересмотра ранее принятого решения при условии осуществления достаточного давления со стороны ЕС», - отмечается в комментарии авиакомпании.

В МАУ еще раз напомнили, что решение любых спорных вопросов должно осуществляться исключительно в рамках правового поля, без использования административных и политических методов давления. При этом в МАУ выразили надежду, что государственные органы Украины дадут отпор попыткам давления на них. «Инсинуации об избирательном правосудии, которые распространяет Swissport International Ltd, подрывают доверие к нашей стране, снижают ее инвестиционную привлекательность и действительно способны нанести ущерб национальным интересам Украины», - отмечают в МАУ.

Как сообщал УНИАН, в средине сентября авиакомпания МАУ заявила, что считает безосновательными и подрывающими репутацию обвинения, высказанные компанией Swissport в адрес МАУ о якобы искусственном затягивании судебного разбирательства между компаниями. Кроме того, в МАУ подчеркнули, что руководство Swissport продолжает распространять заведомо ложную информацию, целью которой является оказание давления на украинские судебные органы, в компетенции которых находится рассмотрение хозяйственного спора между МАУ и Swissport. В МАУ также указывали, что Swissport спекулирует именами руководителей Евросоюза с целью добиться неправосудного судебного решения в свою пользу. Спор между компанией МАУ и Swissport продолжается несколько лет. По информации СМИ, в 2006 году Swissport International приобрела у «Международных авиалиний Украины» долю в компании «Интеравиа», которая в дальнейшем была переименована в компанию Swissport Ukraine. На тот момент МАУ согласилась на предложенные условия в надежде приобрести надежного партнера и в дальнейшем получать коммерческую выгоду от распределения дивидендов. Одновременно со сделкой купли-продажи МАУ был навязан на невыгодных условиях договор на 3 года, согласно которому авиакомпания вынуждена была оплачивать компании Swissport Ukraine услуги наземного обслуживания по цене, значительно превышавшей рыночную. Ожидания по поводу поступлений доходов от выплаты дивидендов также не оправдались. После приватизации МАУ в апреле 2011 года между МАУ и Swissport International неоднократно проводились переговоры с участием акционеров авиакомпании с целью достичь договоренности о взаимовыгодных условиях партнерства, соответствующих законам рынка. При этом все предложения МАУ были отклонены, и 6 марта 2012 года на собрании акционеров, инициированном компанией Swissport International, в нарушение условий договора между участниками, исключительно голосами представителей Swissport International, было принято решение о «размытии» доли МАУ в компании Swissport Ukraine. В качестве защитной меры авиакомпания МАУ в июне 2012 года обратилась в суд, который в результате принял решение в пользу украинского авиаперевозчика. Согласно судебному решению, принятому 27 марта 2013 года, 100% акций компании Swissport Ukraine перешли в собственность МАУ. После этого Swissport Ukraine снова была переименована в «Интеравиа».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. В 2013 году МАУ планирует увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн человек.