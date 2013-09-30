На улицах Полтавы появились плакаты, призывающие не покупать российские товары

Как передает корреспондент УНИАН, цветные наклейки и плакаты расклеены у торговых сетей, магазинов, рынков и в супермаркетах. Можно встретить наклейки и плакаты с призывом ответить России тем же на запрет наших товаров, и изображением валенок, оформленных в виде запрещающего знака и штрих-кодом товаропроизводителей Российской Федерации.

Активисты общественной организации «Відсіч», которая выступила инициатором акции, раздают на улицах в людных местах черно-белые листовки, призывающие не покупать российские товары, на которых изображена зубастая матрешка.

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Участники акции заявляют, что причиной для объявления антироссийской кампании стал шквал откровенно недобрососедских шагов России в отношении Украины - от убийства украинских рыбаков российскими пограничниками до запрета на ввоз украинских товаров на территорию Российской Федерации.

По словам представителей ОО «Відсіч», распространение таких плакатов, листовок, наклеек проходит также в Херсоне, Луганске, Ивано-Франковске, Донецке, Каменец-Подольске, Киеве, Житомире, Львове, Харькове и других городах Украины в рамках всеукраинской кампании «Не покупай российское!».

Организаторы также сообщают, что началась кампания 22 августа 2013 года акцией возле Администрации Президента Украины с требованиями пересмотреть отношение к России как к стратегическому партнеру. После этого на День Независимости Украины в Киеве и ряде других городов состоялись первые раздачи и расклейки листовок с призывами не покупать российские товары с объявлением о начале сбора средств на дальнейшее ведение кампании. За счет тех, кто откликнулся, по словам активистов, были напечатаны цветные плакаты и наклейки, которые, вместе с изготовленными в основном за средства самих активистов черно - белыми информационными листовками, сейчас начали распространяться по Украине.