Портрет депутата с простреленной головой расклеили по Львову

Об этом сегодня сообщил УНИАН начальник Львовского городского управления милиции Сергей Зюбаненко.

Начальник милиции Львова сообщил, что правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Как передает корреспондент УНИАН, на этой неделе на некоторых остановках общественного транспорта в центре Львова неизвестные расклеили плакаты с изображением народного депутата Михальчишина с точкой на лбу, которая имитирует выстрел. Также на картинке возле рта Михальчишина написаны слова: "Во Львове нет застроек", а большими буквами в титуле плаката - "Предатель хуже врага". На плакатах также содержатся надписи "Львов продают, но львовяне не продаются" и ниже "Регионалам свободовцы продают землю под застройку, наплевав на жителей улиц Озаркевича, Кулиша, Хмельницкого, пл. Галицкая, Подмурная".