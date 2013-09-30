Европейские лидеры заметили прогресс в продвижении Украины к Ассоциации с ЕС

Об этом представители европейских стран, аккредитованных при ООН, и общественных организаций заявили в ходе встреч с бывшим министром экономики Богданом Данилишиным в Женеве в рамках 24 сессии ООН по правам человека.

На встрече с представителями Литвы (страны, председательствующей в ЕС) и Испании стороны обсудили поддержку украинских инициатив по евроинтеграции и политики сближения между народами. Богдан Данилишин выразил позицию ряда общественных организаций Украины и политических структур по углублению диалога между странами ЕС и Украиной, а также повышении роли общественности в процессе ратификации Соглашения об ассоциации в европейских странах.

Кроме того, состоялась встреча с представителями ряда общественных организаций европейских стран и политическим деятелями. В частности, во время встречи с Марко Панели, который 30 лет был членом Европарламента, а сегодня является одним из лидеров транснациональной международной партии Нонвиолент и Фонда «Open Dialog», экс-министр экономики рассказал о достижениях на пути евроинтеграции, выполнении обязательств, взятых Украиной, и призвал европейские структуры укреплять сотрудничество с представителями гражданского общества Украины, сообщает КП в Украине.

В частности, было акцентировано внимание на современных проблемах российско-украинских отношений, поддержана позиция Президента Украины по евроинтеграционным намерениям, которую он высказал на международном саммите в Ялте. Все участники встреч констатировали значительный прогресс в выполнении Украиной взятых на себя обязательств и поддержали позицию руководства Украины относительно подписания Соглашения об ассоциации и ЗСТ с Европейским Союзом в ноябре этого года.