В Раде утверждают, что в прошлом году МОЗ переплатило за лекарства 100 миллионов гривен

Кроме того, были обнаруженные множественные факты закупки министерством препаратов, качество которых не было подтверждено. К таким выводам пришла Временная следственная комиссия по расследованию деятельности МОЗ.

«В 2012 году МОЗ заключило договоров на сумму свыше 2 миллиардов гривен, при этом переплатив из этих средств около 100 миллионов. К таким выводам ТСК пришла, сравнив цены на закупленные препараты с ценами на аналогичные товары в Российской Федерации, Польше, Болгарии, Чехии, Словацкой Республике, Венгрии, Молдове», - сообщил член ТСК, народный депутат от фракции «Батьківщина» Павел Петренко.

Владимир Бортницкий, начальник информационно-аналитического управления Гослекслужбы, отметил, что существует государственный реестр цен на медицинские препараты, но некоторые позиции вызывают ряд вопросов. Так, на отдельные медикаменты цена в диапазоне от минимальной позиции до максимальной отличается в разы.

"Таким образом, в государстве созданы условия, которые позволяют людям, которые принимают решение в отношении осуществления государственных закупок, принимать решение на основании широкого диапазона цен. И, соответственно, принимая решение в отношении закупки более дорогого препарата, решение является аргументированным, легальным и оно фактически позволяет неэффективно использовать государственные средства", - сказал Бортницкий.

По мнению Павла Петренко, единственный выход из ситуации, которая сложилась, внедрение ряда изменений, среди которых, – внедрение системы референтного ценообразования, которая позволит уничтожить практику компаний-поставщиков относительно получения сверхдоходов; контроль импортных лекарств путем введения механизма полного лицензирования; реформа в регуляторной политике путем сосредоточения контроля за фармацевтической отраслью в одной госструктуре – Гослекслужбе; внедрение в рамках МОЗу пилотного поекта прозрачной системы электронных торгов во время проведения государственных закупок.