В Раде утверждают, что в прошлом году МОЗ переплатило за лекарства 100 миллионов гривен
Министерство здравоохранения Украины только за прошлый год переплатило за закупленные за госсредства лекарственные препараты 100 миллионов гривен.
Кроме того, были обнаруженные множественные факты закупки министерством препаратов, качество которых не было подтверждено. К таким выводам пришла Временная следственная комиссия по расследованию деятельности МОЗ.
«В 2012 году МОЗ заключило договоров на сумму свыше 2 миллиардов гривен, при этом переплатив из этих средств около 100 миллионов. К таким выводам ТСК пришла, сравнив цены на закупленные препараты с ценами на аналогичные товары в Российской Федерации, Польше, Болгарии, Чехии, Словацкой Республике, Венгрии, Молдове», - сообщил член ТСК, народный депутат от фракции «Батьківщина» Павел Петренко.
Владимир Бортницкий, начальник информационно-аналитического управления Гослекслужбы, отметил, что существует государственный реестр цен на медицинские препараты, но некоторые позиции вызывают ряд вопросов. Так, на отдельные медикаменты цена в диапазоне от минимальной позиции до максимальной отличается в разы.
"Таким образом, в государстве созданы условия, которые позволяют людям, которые принимают решение в отношении осуществления государственных закупок, принимать решение на основании широкого диапазона цен. И, соответственно, принимая решение в отношении закупки более дорогого препарата, решение является аргументированным, легальным и оно фактически позволяет неэффективно использовать государственные средства", - сказал Бортницкий.
По мнению Павла Петренко, единственный выход из ситуации, которая сложилась, внедрение ряда изменений, среди которых, – внедрение системы референтного ценообразования, которая позволит уничтожить практику компаний-поставщиков относительно получения сверхдоходов; контроль импортных лекарств путем введения механизма полного лицензирования; реформа в регуляторной политике путем сосредоточения контроля за фармацевтической отраслью в одной госструктуре – Гослекслужбе; внедрение в рамках МОЗу пилотного поекта прозрачной системы электронных торгов во время проведения государственных закупок.