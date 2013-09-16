Лекарства в Украине продают на 60% дороже, чем в Росии и Беларуси

По его словам, на запрос временной следственной комиссии Госинспекция по ценам сделала анализ цен 29 базовых препаратов, которые сегодня продаются в украинских аптеках и Госинспекция отметила, что средние розничные цены указанных препаратов в Украине выше, чем в соседних странах более чем на 60%.

Депутат подчеркнул, что проблему может решить введение в Украине референтных цен на лекарственные средства и медпрепараты. Помимо этого, по его словам, есть проблема, связанная с поставщиками и импортерами. "Готовы ли они ограничить свою рентабельность. Не зарабатывать 35-40%, а зарабатывать 5-10%", - отметил он.

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По словам представителя Минздрава Виктора Чумака, лоббисты крупных импортеров будут всячески мешать введению референтных цен. "Ощущается сопротивление. Есть сомнения, что крупные игроки на фармрынке откажутся от миллиардных доходов", - отметил он.