25 сентября в 11.30 в стенах информационного агентства УНИАН, состоится презентация культурно-образовательного проекта Владимира Горянского «Планета" Город "».

Организаторы проекта расскажут об основной идеи проекта, о результатах пилотной версии и планах на будущее, а приглашенные участники поделятся впечатлениями и еще раз вспомнят свои истории. Гостям будут продемонстрированы фотографии проекта и будут озвучены лучшие истории.

Среди приглашенных спикеров конференции:

Инициатор проекта и автор идеи, Народный артист Украины – Владимир Горянский;

Автор идеи и генеральный продюсер проекта – Ксения Щавинская;

Участник проекта, Народная артистка Украины – Ольга Сумская;

Участник проекта Заслуженный артист Украины – Виталий Козловский;

Участник проекта, Заслуженный артист Украины – Гарик Кричевский;

Участник проекта, Народная артистка Украины – Нина Матвиенко;

Участник проекта, владелица ювелирного бренда «Zarina» – Наталья Нетовкина;

Участник проекта, Народная артистка Украины – Ирина Билык;

Участник проекта, владелец компании «Герц» – Александр Ротов;

Участник проекта, футболист – Андрей Гусин;

Участник проекта, олимпийский чемпион – Денис Силантьев;

Участник проекта, Народный артист Украины – Юрий Рыбчинский;

Участник проекта, автогонщик – Алексей Мочанов;

Участник проекта, Народная артистка Украины – Елена Филипьева.

Проект «Планета „Город“» – видео-, фотопроект, состоящий из фото, на которых известные горожане делятся эмоциями и воспоминаниями, которые случились с ними в самых различных местах города.

С июля к «Планете „Город“» присоединились более 30 известных и знаковых людей Украины. Своими яркими историями поделились: Нина Матвиенко, Николай Рапай, Ольга Сумская, Виталий Козловский, Гарик Кричевский, Александр Пономарев, Малекторович Виктория, Нетовкина Наталья, Ирина Билык, Юрий Рогоза, Елена Голец, Либомир Михайлина, Олег Кохан, Андрей Курков, Марыся Горобец, Андрей Гусин, Роман Балаян, Денис Силантьев, Милан Паевич, Сергей Костецкий, Окана Бизолир, Александр Ротов, Юрий Рыбчинский, Юрий Вакуленко, Алена Гребенюк, Алексей Мочанов, Даша Малахова, Иван Малкович, Елена Петренко, Владимир Березинский, Ольга Цибульська, Майкл Ягер, Елена Филипьева.

Все фото и истории собранные в проекте «Планета „Город“», создают собирательный образ горожанина, со своей незабываемой историей, с экстравагантным стилем, с чудными привычками и искрометным чувством юмора. В человеке «Планета „Город“» каждый может узнать частичку себя, почувствовать что-то родное и знакомое.

Приглашаем Вас посетить пресс-конференцию и узнать больше о проекте «Планета „Город“» и о его участниках!

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