Генсекретарь ОБСЕ назвал главные вызовы сегодняшнего дня

Об этом заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер на 10-й ежегодной встрече YES «Украина и мир в эпоху перемен: факторы успеха» в пятницу в Ливадийском дворце в Крыму. Сообщает пресс-центр YES.

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«Транснациональные глобальные вызовы: терроризм, контрабанда, торговля людьми, – но есть и другие проблемы и трудности: изменение климата, недостаток продуктов и природных ресурсов. Это влияет на безопасность на континенте», – сказал генеральный секретарь ОБСЕ во время дискуссии «Вызовы будущего: как удержать равновесие».

По словам Заньера, в такой ситуации можно вести себя по-разному: «Мы можем не двигаться никуда, можем двигаться вперед, чтобы выигрывали все стороны, и мы можем работать над самым слабым звеном, чтобы укрепить всю цепочку». По его словам, кроме того, нужно изменить подходы. «Нам нужны надлежащие стратегии – эта область обязывает нас подумать о таких странах, как Афганистан, вне региона. Ни одна страна, ни одна организация не может сама изменить мир к лучшему – нужно строить стратегии с международным сообществом, с разными регионами, мы должны понимать вещи одинаково», – сказал Заньер.

Он напомнил, что Украина сейчас председательствует в ОБСЕ. «Мы должны сесть и по-новому определить безопасность и демократию сегодня с точки зрения этого регионального сообщества, посмотреть, какие сложности и вызовы есть…», – добавил генеральный секретарь ОБСЕ.