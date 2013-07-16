Кожаре нравится, как он председательствует в ОБСЕ

Об этом говорится в статье Кожары „Украинский год ОБСЕ: экватор председательства”, опубликованной” в газете „День”, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.

В частности, отмечая сложность нахождения баланса интересов 57 стран-членов ОБСЕ ради достижения основной цели Организации - создания на территории ОБСЕ свободного, демократического, единого и неделимого Евроатлантического и Евразийского сообщества безопасности, Кожара подчеркнул, что Украине за полгода председательства удалось обеспечить надлежащую динамику процесса и генерировать интерес стран-участниц к обсуждению наиболее сложных вопросов повестки дня ОБСЕ.

По словам министра, одним из приоритетов председательства является вопрос урегулирования затяжных конфликтов – в Приднестровье, Нагорном Карабахе и в Грузии, которые, даже в замороженном состоянии, представляют угрозу европейской безопасности. Кожара подчеркнул, что Украинское председательство ставит перед собой в этом контексте предельно реальные и понятные цели: небольшими, но последовательными шагами достигать прогресса; возобновлять доверие между участниками конфликта; предоставлять свою площадку для переговоров.

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При этом действующий председатель ОБСЕ напомнил, что за полгода было проведено два раунда переговоров по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» – во Львове и в Одессе. «Мы упорно работаем над тем, чтобы диалог между руководством в Кишиневе и Тирасполе не прекращался. Прилагаем усилия для предотвращения роста напряженности в зоне безопасности. В повестке дня – улучшения в сфере свободы перемещения, активизация сотрудничества правоохранительных органов, экономическое и гуманитарное сотрудничество. Считаем, что достижение прогресса на этих направлениях будет крепить основу политического урегулирования приднестровского конфликта», - отметил Кожара.

Касаясь председательства Украины на Женевских международных дискуссиях, действующий председатель ОБСЕ подчеркнул, что при посредничестве Украинского председательства ежемесячно в Грузии проходят заседания Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, на которых обсуждаются вопросы безопасности в зоне линии административной границы с Южной Осетией. «Их участники объективно констатируют: с начала года ситуация стала более стабильной, а количество инцидентов – уменьшилось», - отметил Кожара.

В контексте нагорнокарабахского урегулирования министр отметил, что Украина, как председательствующее в ОБСЕ государство, на постоянной основе доносит сигналы о необходимости завершить согласование базовых принципов урегулирования конфликта, воздерживаться от односторонних шагов, стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения. «Украина поддерживает усилия сопредседателей Минской группы по содействию мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта. За полгода сопредседатели уже дважды посещали Киев, и мы имели содержательные дискуссии о ходе процесса урегулирования», - отметил действующий председатель ОБСЕ.

Как бесспорное достижение Украинского председательства в ОБСЕ министр также назвал существенную интенсификацию по инициативе Украины дискуссий в ОБСЕ по энергетической безопасности. Он отметил, что Президент Украины Виктор Янукович и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступили с общей инициативой относительно проведения в октябре этого года в Ашхабаде конференции высокого уровня ОБСЕ по вопросам энергетической безопасности, и эта инициатива вызвала значительный интерес и поддержку среди стран-участниц Организации. „Ми рассчитываем на то, что Ашхабадская конференция станет началом процесса, который приведет к существенному повышению международной роли ОБСЕ в сфере энергетической безопасности”, - подчеркнул действующий председатель ОБСЕ.

Кроме того, по словам Кожары, „свобода СМИ и безопасность журналистов, борьба с проявлениями нетерпимости или дискриминации, свобода вероисповедания, свобода собраний и объединений, демократические выборы и наблюдение за ними, защита прав лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам, - эти вопросы постоянно находятся в центре внимания Организации”. Он подчеркнул, что содействие выполнению странами-участницами ОБСЕ обязательств, направленных на усиление защиты прав и основных свобод человека, является приоритетом Украинского председательства.

В статье министра также отмечается, что значительное внимание Украинское председательство уделяет воспитанию молодежи на принципах толерантности и недискриминации, и важный вклад в достижение этой цели призван сделать детско-молодежный саммит ОБСЕ, который пройдет с 20 июля по 1 августа 2013 года на базе Международного детского центра «Артек» под эгидой украинского председательства в ОБСЕ.

Кожара также напомнил, что менее чем за полгода министры иностранных дел 57 стран-участниц ОБСЕ и 11 стран-партнеров по сотрудничеству соберутся в Киеве на юбилейное, ХХ Министерское заседание ОБСЕ. Украинское председательство начало подготовку проектов документов, которые будут выноситься на это мероприятие. „Ми сознательно взяли курс на качество, а не количество будущих решений. Успех председательства той или иной страны давно уже не измеряется количественными категориями. Наши предложения будут отображать приоритеты Украинского председательства во всех трех измерениях безопасности, включая урегулирование конфликтов, принципы нераспространения, кибербезопасность, влияние энергетической деятельности на окружающую среду, противодействие торговле людьми и продвижение процесса «Хельсинки +40»”, - подчеркнул действующий председатель ОБСЕ.