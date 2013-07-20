Молодежный саммит ОБСЕ состоится в Украине

В рамках нынешнего председательства Украины в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 20 июля по 1 августа с.г. на базе Международного детского центра «Артек» состоится Детско-молодежный саммит ОБСЕ.

Как сообщает департамент информационной политики Министерства иностранных дел, мероприятие организовано Министерством иностранных дел Украины и Министерством социальной политики Украины при содействии Всеукраинского благотворительного Фонда Надежды и Добра.

Проведение Детско-молодежного саммита ОБСЕ является одним из ключевых мероприятий украинского председательства в ОБСЕ на территории нашего государства в текущем году.

Целью Детско-молодежного саммита ОБСЕ является ознакомление детей и молодежи с деятельностью ОБСЕ во всех трех измерениях (военно-политическом, экономическом и гуманитарном) и существующими в рамках Организации инструментами преодоления вызовов и угроз безопасности и стабильности в регионе ответственности ОБСЕ; налаживание прямых контактов между детьми и молодежью стран-участниц и партнеров ОБСЕ в контексте поиска общего видения и возможных путей укрепления взаимодействия в решении глобальных проблем современности, а также создание детско-молодежной платформы для обмена мнениями и межнационального общения в целях воспитания толерантности, веротерпимости и национального сознания, развития лидерского потенциала.

Планируется, что в Саммите примут участие представители 43 стран-участниц ОБСЕ, 8 стран-партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и 13 стран - многолетних участников Международного детского фестиваля «Изменим мир к лучшему!».

Национальные делегации представлены в составе 5 детей в возрасте от 12 до 16 лет.