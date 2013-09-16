Азаров хочет устроить ЕС и России консультации по свободной торговле

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, проводить консультации предусматривается в том числе и в трехстороннем формате.

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Ответственность за эту работу будет возложена на Минэкономразвития совместно с Минпромполитики, Минагрополитики, Минэнергоугля и Мининфраструктуры.

"Перед министерствами была поставлена ​​задача проработать возможность проведения консультаций с ЕС и РФ, в том числе в трехстороннем формате, с целью эффективного применения положений Соглашения о зоне свободной торговли с СНГ и Соглашения об ассоциации с ЕС в части ЗСТ", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, федерация работодателей Украины заявила, что проблемы у украинских экспортеров на российской таможне начались в конце июля, а с 14 августа Россия заблокировала украинский экспорт.

Раннее советник президента России Сергей Глазьев отмечал, что подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Украина перестанет быть для России стратегическим партнером и фактически утратит статус субъекта международного права.