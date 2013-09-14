Азаров отрицает задолженность в 1 миллиард по выплатам пособий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер сказал в эфире телеканала «Интер».

«Перед бюджетниками, пенсионерами задолженности никакой нет», - утверждает Азаров.

Он отметил, что вопрос социальных выплат контролирует лично Президент и премьер-министр.

По теме: Украинцам массово задерживают выплату пособий - СМИ

При этом глава правительства признал, что есть задолженность перед дорожниками в сумме 800 млн грн.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на СМИ, в Украине массово задерживают выплату декретных и больничных. Схожая ситуация у тех, кто получает пособие по безработице в Фонде занятости: им платят только за июль, хотя положено уже за август.