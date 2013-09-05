Ефремов объяснил отсутствие в повестке дня одного из "еврозаконов"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга заявил председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов.

В частности, отвечая на вопрос журналистов, почему данный проект закона не был внесен в сегодняшнюю повестку дня, он отметил: «Голосов для поддержания законопроекта о противодействии дискриминации в зале Верховной Рады нет».

Как сообщал УНИАН, законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине № 2342 был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 19 февраля 2013 года. Субъект представления законодательной инициативы - Кабинет министров Украины.

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Законопроект вводит в законодательство Украины новый термин “сексуальная ориентация”, предлагает уточнить определение и формы дискриминационных действий в законе «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» и усилить ответственность за них.

В феврале этого года министр иностранных дел Леонид Кожара заявил, что закон о противодействии дискриминации станет частью реформ в рамках выполнения первой фазы Плана по либерализации визового режима с ЕС.

14 мая председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений, народный депутат от “УДАРа” Валерий Пацкан заявил, что Соглашение об ассоциации с ЕС без принятия закона о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине не будет подписано.