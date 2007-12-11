Ющенко завтра опять внесет кандидатуру Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра внесет повторное представление на назначение лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от «Нашей Украины – Народной самообороны» Давид ЖВАНИЯ журналистам в Верховной Раде.

«Партия регионов требовала провести встречу с участием Президента для того, чтобы была разблокирована трибуна Верховной Рады. Встреча произошла, и все уверены, что кандидатура ТИМОШЕНКО завтра будет внесена снова», - сказал Д.ЖВАНИЯ.

Депутат также сообщил, что одновременно с кандидатурой на должность премьер-министра будут внесены кандидатуры на должности министра обороны (Юрия ЕХАНУРОВА - УНИАН) и министра иностранных дел (Владимира ОГРЫЗКО - УНИАН).

«Я думаю, что все кандидатуры будут те же», - предположил Д.ЖВАНИЯ.