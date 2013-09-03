Янукович очертил "фронт работ" для нардепов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня в своем выступлении на открытии новой сессии парламента.

По теме: Янукович призвал Раду не тормозить реформы и принять еврозаконы

Он отметил, что ожидает от Верховной Рады принятия не позднее декабря этого года закона об учреждениях здравоохранения, которые повысят качество и доступность медицинской помощи.

Также Янукович попросил депутатов внести изменения в нынешний государственный бюджет и предусмотреть в нем средства на выплату надбавок врачам экстренной медицинской помощи.

“Право на соответствующие надбавки врачам уже законодательно предусмотрены с 1 октября 2013 года”, - сказал Президент.

Кроме того, Янукович напомнил, что в этом году были провозглашены новые социальные инициативы, направленные на поддержку и развитие детей.

“В рамках этих инициатив уже реконструируются и открываются новые дошкольные учреждения”, - сказал он и прибавил, что с начала года в них было создано уже свыше 20 тыс. дополнительных мест.

В то же время, подчеркнул Янукович, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям с детьми все еще недостаточная.

“Прошу безотлагательно принять изменения в госбюджет 2013 года и повысить так называемый гарантированный минимум для детей из малообеспеченных семей”, - подчеркнул глава государства.