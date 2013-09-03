Янукович призвал Раду не тормозить реформы и принять еврозаконы

Президент Украины Виктор Янукович начал выступление на открытии третьей сессии парламента седьмого созыва призывом к объединению вокруг принятия евроинтеграционных законов и модернизации экономики.

Он надеется на понимание между политическими силами, отметив при этом, что, "к сожалению, предыдущая сессия ВР была временем упущенных возможностей и, как следствие, мы теряем темп реформ, который мы взяли еще в 2010-2012 годах".

“Предлагаю, чтобы все парламентские силы нашли понимание относительно решения двух ключевых стратегических задач”, - подчеркнул Янукович. Он отметил, что самым первым и наиболее актуальным вопросом для этой сессии ВР является принятие пакета законов, которые будут способствовать продвижению Украины в европейском направлении.

“Это домашнее задание, которое должен выполнить украинский парламент накануне Вильнюсского саммита, чтобы Украина смогла подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и расширенном соглашении о зоне свободной торговли с ЕС”, - отметил Янукович.

Также он подчеркнул, что попытки противопоставить сотрудничество с ЕС и “нашими стратегическими партнерами - Российской Федерацией и странами Евразийского содружества - безосновательны”. Он считает, что подписание соглашения с ЕС откроет новые возможности для сотрудничества в евразийском направлении.

По словам Януковича, ассоциация с ЕС нужна “не власти или оппозиции, а ассоциация нужна Украине”.

Кроме того, Президент отметил, что необходимо ускорить реализацию экономических реформ в Украине, реформирование судебной системы, органов прокуратуры и внутренних дел. Он предложил парламенту как можно скорее поддержать соответствующий пакет законопроектов.

Глава государства заявил о необходимости принять все меры для скорейшего эффективного введения нового Уголовного процессуального кодекса, законодательства об адвокатуре.

Янукович подчеркнул и необходимость усилить контроль за государственными финансами через расширение функций Счетной палаты, усовершенствовать законодательство для борьбы с коррупцией.

Также Янукович подчеркнул, что второй важной стратегической задачей, которая требует совместной работы власти и оппозиции, является ускорение модернизации экономики и продолжение экономических реформ.