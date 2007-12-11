Яценюк обратился в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратился в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела против депутата-"регионала" Владислава ЛУКЬЯНОВА по факту изъятия карточки для голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член фракции БЮТ Михаил ПОЖИВАНОВ.

«Насколько мне известно, А.ЯЦЕНЮК написал заявление на имя генерального прокурора, чтобы было возбуждено уголовное дело против народного депутата, который вырвал карточку (А.ЯЦЕНЮКА) из системы голосования», - сказал М.ПОЖИВАНОВ.

По его мнению, Генеральная прокуратура должна возбудить уголовное дело.

«Будет внесено представление о привлечении его (В.ЛУКЬЯНОВА) к уголовной ответственности. Верховная Рада 226 голосами даст на это согласие, чтобы в будущем никогда и ни у кого не возникало желания вырывать карточку для голосования, мешать осуществлять свободное волеизъявление любому народному депутату то ли из оппозиции, то ли из коалиции», - подчеркнул М.ПОЖИВАНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, во время голосования за возвращение к вопросу избрания лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на пост премьер-министра, фракция Партии регионов заблокировала трибуну ВР. При этом член этой фракции В.ЛУКЬЯНОВ изъял из системы голосования карточку председателя ВР А.ЯЦЕНЮКА.