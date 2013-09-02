Коммунисты назвали идею регионалов петь молитвы по утрам бредом

Так коммунист прокомментировал инициативу Виталия Журавского каждое пленарное заседания начинать с молитвенного песнопения, объяснив, что эта идея «не сделает работу Верховной Рады более продуктивной», - сообщает «Комсомольская правда в Украине».

«Мы готовы петь что угодно, только не молитвы», - эмоционально сказал Александр Зубчевский. – «Вы, меня, конечно, извините, но молиться по утрам в сессионном зале – это бред».

Александр Зубчевский считает, что песнопения не улучшат дисциплину народных депутатов.

«Вы, меня, конечно, извините, но молиться по утрам в сессионном зале – это бред. Бардаку в парламенте молитвы не станут преградой. Поэтому, эти молитвы ни к чему хорошему не приведут», - резюмировал депутат.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Виталий Журавский зарегистрировал законопроект о внесении изменений в Регламент ВР, суть которого заключается в том, что теперь при открытии утренних пленарных заседаний депутаты должны выполнить молитвенное песнопение "Боже, великий единый, нам Украину храни".