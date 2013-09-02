В ПР хотят начинать заседание Рады молитвой

Об этом Виталий Журавский заявил на свой ​​странице в Фейсбук.

«Я начал новый политический сезон с регистрации законопроекта о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины. Предлагаю дополнить статью 26 Регламента пунктом 6: после открытия утреннего пленарного заседания в зале заседаний украинского парламента выполняется торжественное молитвенное песнопение "Боже, великий единый, нам Украину храни" (музыка Николая Лысенко, слова Александра Конисского)», - написал он.

«Принимая Конституцию Украины 1996 года, народные избранники в ее преамбуле отметили, что этот акт происходит при осознании ими своей ответственности перед Богом. Верховная Рада Украины является единственным законодательным органом, решения которого имеют определяющее влияние на жизнь миллионов граждан. Таким образом, повышение моральных и этических основ деятельности парламента является залогом повышения эффективности его роботи.Парламенты многих стран, в частности Великобритании, имеют традицию исполнения молитвенных произведений объединяющего смысла перед началом заседаний», - объяснил свою мотивацию регионал.

Впрочем, на самом сайте ВР текст законопроекта пока отсутствует.

Напомним, это уже не первое предложение регионалов петь в Верховной Раде молитву за Украину. Похожий законопроект был зарегистрирован регионалами в парламенте еще в 2010 году.

Согласно законопроекту, хора предлагалось выполнять молитву "Боже великий единый" после открытия пленарного заседания в зале заседаний Верховной Рады.