Минагрополитики обещает очень жесткие требования к покупателям сельхозземель

Предельный размер частной собственности на землю предлагается установить в размере 100 гектаров, а минимальный срок аренды − 15 лет. Такое решение согласовали вчера во время совещания относительно законопроекта «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» под председательством Первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Ивана Бисюка.

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«Мы создали рабочую группу по подготовке законопроекта «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также пригласили к обсуждению представителей Минэкономразвития, Минфина, Госземагентства, АМКУ, НААНУ, Федерации работодателей, профильных общественных организаций, народных депутатов. Сейчас мы получили от них замечания, и после их обсуждения законопроект будет доработан и в случае снятия разногласий − направлен на рассмотрение Кабинета Министров», − отметил Иван Бисюк.

В ходе согласительного совещания его участники обсудили ряд принципиальных вопросов относительно этого законопроекта. Так, покупателями сельхозземель предлагается сделать только государство, территориальные громады, Государственный земельный банк и граждан Украины. К ним будет выдвинуты жесткие условия, а продажа и покупка земельного участка будут проходить публично.

Кроме того, предельный размер земли, которая будет находиться в частной собственности, не может превышать 100 гектаров. Что касается аренды, то в законопроекте предлагается установка регулирования ее предельных размеров в соответствии с антимонопольным законодательством. Минимальный срок аренды предлагается установить на уровне 15 лет.