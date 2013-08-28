Эксперт о российских пограничниках: они действовали как пираты (видео)

На видео слышно, как мужчины с российского судна призывают друг друга еще раз ударить баркас, который уже и так начал тонуть.

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Морской эксперт считает, что рыбаки вынуждены были бежать, ибо были уверены, что их пытаются пленить пираты, сообщает ТСН.

По словам председателя союза офицеров Украины, капитана первого ранга Евгения Лупакова, пограничники, вопреки международным правилам, не предупреждали о нарушении границы ни сигнальными ракетами, ни словесными предупреждениями, а также были без формы.

И к тому же россияне пошли на таран, а не на абордаж, как должны были поступить с нарушителями.

"Пограничники все нарушили. Они не действовали, как пограничники. Они действовали как пираты: молча, не объявив, кто они. После того, как протаранили, они сделали такую ​​огромную дугу. Зачем такую ​​огромную дугу делать? Ждали, чтобы они утонули. Подошли, увидели, что там человек есть, и здесь они уже действовали, как должны были спасать человека за бортом", - отметил Лапиков.

Эксперт убежден: то, что после столкновения двух судов выплыл только один рыбак, доказывает предположение, что в украинцев еще и стреляли с близкого расстояния.

Напомним, что о стрельбе рассказывал и единственный уцелевший рыбак Александр Федорович. Трагедия произошла 17 июля в Азовском море. Катер российских пограничников погнался за украинским рыболовецким судном, в результате чего произошло столкновение, и баркас украинцев утонул.