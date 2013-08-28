В СМИ появились кадры тарана лодки украинских рыбаков россиянами (видео)
19:09, 28 августа 2013Общество
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В распоряжении журналистов оказалось видео погони и столкновения катера российских пограничников с лодкой украинских рыбаков в Азовском море.
В распоряжении журналистов оказалось видео столкновения катера россиян с лодкой украинских рыбаков в Азовском море.
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На видео видно, что россияне устроили погоню за лодкой рыбаков. Те пытались убежать от преследователей. Однако пограничники их догнали и протаранили, сообщает ТСН.
После тарана лодка украинских рыбаков перевернулась и все они оказались в воде. Лишь один смог ухватиться за перевернутую лодку.
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