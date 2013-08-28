Регионал Лукьянов не верит в объективность Евросуда

08:40, 28 августа 2013
Политика
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Народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов считает, что решение Европейского суда по правам человека относительно незаконного ареста Юлии Тимошенко содержит элементы политики.

Нардеп выразил недоверие ЕСПЧ

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

«Политика может присутствовать на высоком уровне и вопросы правосудия на уровне Евросоюза, я не исключаю, что элементы политики там присутствуют», - заявил Лукьянов.

Напомним, 30 апреля 2013 Европейский суд по правам человека признал незаконным, политически мотивированным и произвольным арест Тимошенко 5 августа 2011 в рамках судебного рассмотрения так называемого "​​газового" дела.

Сразу после объявления решения Европейского суда страны Европейского Союза, США и международные организации призвали власти Украины немедленно его выполнить и освободить Тимошенко.

18 июля в пресс-службе Министерства юстиции заявили, что Украина выполнила решение ЕСПЧ по жалобе Тимошенко, приняв новый УПК. В то же время, Власенко заявил, что Украина решение Евросуда не выполнила.

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