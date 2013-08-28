Регионал Лукьянов не верит в объективность Евросуда

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

«Политика может присутствовать на высоком уровне и вопросы правосудия на уровне Евросоюза, я не исключаю, что элементы политики там присутствуют», - заявил Лукьянов.

Напомним, 30 апреля 2013 Европейский суд по правам человека признал незаконным, политически мотивированным и произвольным арест Тимошенко 5 августа 2011 в рамках судебного рассмотрения так называемого "​​газового" дела.

Сразу после объявления решения Европейского суда страны Европейского Союза, США и международные организации призвали власти Украины немедленно его выполнить и освободить Тимошенко.

18 июля в пресс-службе Министерства юстиции заявили, что Украина выполнила решение ЕСПЧ по жалобе Тимошенко, приняв новый УПК. В то же время, Власенко заявил, что Украина решение Евросуда не выполнила.