Власенко: Украина отказалась выполнять решение Евросуда в отношении Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

Он отметил, что 30 июля решение ЕСПЧ вступило в силу, 1 августа защита Тимошенко подала в Верховный Суд Украины через Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и общественных дел заявление с требованием пересмотреть приговор по «газовому» делу, 5 августа защита передала в Высший спецсуд письмо ЕСПЧ, в котором статус решения признается окончательным.

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Власенко подчеркнул, что по закону Высший спецсуд до 19 августа должен был принять решение о передаче заявления в Верховный Суд, но не сделал этого.

По словам защитника, по состоянию на вчерашний вечер дело «находится на изучении».

«Мы не знаем, что там можно изучать на протяжении пятнадцати дней», - сказал Власенко.

«Защита об этом сегодня проинформирует Комитет министров Совета Европы. Мы считаем, что Украинское государство отказалось выполнять решение Европейского суда», - подчеркнул защитник.

Власенко заметил, что защита будет просить Комитет министров СЕ использовать «все свои полномочия, в частности предусмотренные статьей №6 Европейской конвенции по правам человека, относительно предоставления Украине обязательных указаний по выполнению этого решения, включая указания относительно общих мероприятий, а также дополнительных индивидуальных мероприятий, в соответствии с Европейской конвенцией и украинским законодательством».

Как сообщал УНИАН, 1 августа защита бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подала в Верховный Суд Украины через Высший специализированный суд заявление с требованием пересмотреть «политически мотивированный» приговор по «газовому» делу.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года в связи с ухудшением здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.

30 апреля 2013 года Европейский суд по правам человека признал незаконным, политически мотивированным и своевольным арест Тимошенко 5 августа 2011 года в рамках судебного разбирательства так называемого "газового" дела.

Сразу после объявления решения Европейского суда страны Европейского Союза, США и международные организации призвали власть Украины немедленно его выполнить и освободить Тимошенко.

18 июля в пресс-службе Министерства юстиции заявили, что Украина выполнила решение ЕСПЧ по жалобе Тимошенко