Эштон об ассоциации с ЕС: Украина является хозяйкой своей судьбы

В канун Дня Независимости Украины, Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон выступила со статьей, в которой коснулась главных приоритетов отношений между ЕС и Украиной в ближайшем будущем.

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Об этом сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине.

В своем обращении Эштон передала Украине самые теплые поздравления с 22-1 годовщиной ее независимости, отмечая, что Украина является «хозяйкой своей собственной судьбы» и что «будущее наших двусторонних отношений зависит, прежде всего, от выбора самой Украины».

По словам дипломата, в этом году ЕС и Украина имеют возможность «осуществить большой скачок в своих отношениях, подписав Соглашение об ассоциации». Партнерство, предусмотренное этим соглашением, предлагает «конкретный набор инструментов для модернизации Украины и для реализации устремлений ее народа». Впрочем, оно сможет улучшить повседневную жизнь украинцев, «только если институты Украины осуществят дополнительные усилия с приближения к стандартам ЕС и к уважению наших общих ценностей».

Эштон напомнила, что в декабре 2012 года Европейский Союз выразил свои ожидания относительно продвижения Украины в трех ключевых плоскостях: в избирательной сфере, в судебной сфере, в частности относительно решения проблемы выборочного правосудия, и в сфере реформ, определенных в согласованной Повестке дня ассоциации. «Осуществление этих шагов нужно для появления возможности подписания Соглашения об ассоциации», - отметила она.

Шеф европейской дипломатии также обратила внимание на то, что «четыре из пяти парламентских фракций в Украине четко заявили о своем европейском выборе». В этой ситуации «то, создаст ли Украина надлежащие условия, которые позволят подписание Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, будет лакмусовой бумажкой серьезности намерений Киева». «Сделав это, Украина подтвердил свое решительное стремление стать на путь более длительного процесса модернизации и реформ», - подчеркнула Эштон.

По ее словам, «выполнение Соглашения об ассоциации может создать лучший бизнесовый и инвестиционный климат в Украине, а также улучшить качество и конкурентоспособность украинских товаров». Создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, предусмотренное Соглашением, «может сделать возможными взаимные экономические достижения» и «открыть новые возможности для украинских товаров и услуг на огромном внутреннем рынке Европейского Союза». Наконец, Соглашение «улучшит возможности трудоустройства граждан Украины».

Эштон также заявила о том, что ЕС «остается верным» цели внедрения безвизового режима с Украиной; она также добавила, что для этого следует выполнить условия, «определенные в Плане действий по визовой либерализации».

Подытоживая свое обращение, Эштон выразила надежду, что «в последующие месяцы Украина успешно выполнит критерии, определенные для подписания Соглашения об ассоциации, в частности относительно разрешения ситуации с выборочным правосудием и того важного дела, которое является его примером». «В той мере, в которой Украина будет осуществлять данное продвижение в реализации внутренних реформ и воплощении у себя европейских стандартов, отношения между ЕС и Украиной непременно будут становиться более глубокими и более сильными», - отметила она.