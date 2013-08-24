Олланд: Сближение Украины с ЕС достигнет нового этапа в течение ближайших месяцев

Об этом говорится в послании Президента Франции в адрес Президента Украины Виктора Януковича по случаю Дня Независимости Украины, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

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«По случаю украинского национального праздника направляю Вам мои поздравления вместе с пожеланиями успехов и процветания народу Украины. Выражаю надежду, что сближение Украины с Европейским Союзом продолжится, достигнув нового этапа в течение ближайших месяцев», - отметил Олланд.

Он убежден, что такое сближение, в соответствии с общими ценностями демократии и правового государства, положенными в основу политики партнерства Европейского Союза с его восточными партнерами, отвечает долгосрочным интересам Европейского Союза и Украины». «Убежден, что Вам удастся послать импульсы, которые позволят подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом», - говорится в поздравлении Президента Франции.

«Я желаю также развития отношений между Францией и Украиной на протяжении ближайших лет. В этом отношении отмечаю с удовлетворением подписание новой дорожной карты двусторонних отношений по случаю визита вашего министра иностранных дел в Париж в начале июня этого года», - подчеркнул Олланд.