Свобода подчинилась решению суда - Янукович транспарантов не увидит

В Харькове активисты ВО «Свобода» собрались на площади Свободы, но заслушав судебных исполнителей, согласились с запретом и не проводили пикетирования приезда Президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, в 10.00 на площади Свободы напротив Дома Советов собралось около 30 активистов «Свободы».

Люди выстроились на пешеходном переходе, не разворачивая транспаранты и символику. К активистам подошли судебные исполнители и зачитали решение суда о запрете проведения акции. Организаторы мероприятия согласились добровольно выполнить запрет суда, о чем был составлен соответствующий акт.

«Мы выполняем решение суда, расходимся без разворачивания флагов, выдвигания лозунгов, высказывания требований», - сказал к собравшимся член городского комитета ВО «Свобода» Михаил Соколов.

В свою очередь, заместитель председателя Харьковской областной организации ВО «Свобода» Валерий Коник сообщил журналистам, что активисты партии планировали провести пикетирование приезда Януковича и выдвинуть перед ним требование официально высказаться по поводу блокирования украинских товаров на российской таможне.

«Мы все знаем, что сегодня происходит на границе с Российской Федерацией. Сегодня никакой официальной позиции Президент не высказывает, поэтому мы пришли спросить, что по этому поводу делается. Мы пришли спросить, приехал ли он сюда праздновать освобождение Харькова ил он приехал высказать свою позицию по поводу того, что происходит в украинском государстве», - подчеркнул Коник.

Как сообщал УНИАН, 23 августа состоится рабочая поездка Януковича в Харьков, где запланированы мероприятия по случаю 70-летия освобождения города от фашистских захватчиков.

Активисты ВО «Свобода» планировали провести пикет облгосадминистрации в знак протеста против приезда Януковича, однако 22 августа по иску Харьковского городского совета суд запретил проведение акции.