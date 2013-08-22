Кернес готовится к приезду Януковича: суд слушает дело против «Свободы»

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Свобода».

По данным пресс-службы областной организации партии, слушания по иску городского совета назначены на сегодня. Дело слушает Харьковский окружной административный суд, судья Супрун Ю.О.

«В иске к Харьковской областной организации ВО «Свобода» сказано, что мероприятие будет препятствовать празднованию «70-й годовщины освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков», - отметили в «Свободе».

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Как сообщал УНИАН, 23 августа состоится рабочая поездка Януковича в Харьков, где запланированы мероприятия по случаю 70-летия освобождения города от фашистских захватчиков.

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Активисты ВО «Свобода» планируют пикетировать облгосадминистрацию в знак протеста против приезда Януковича. Пикет должен начаться на площади Свободы в 10.00 напротив центрального входа в Дом советов, и продлиться два часа.