Донецк встречает Януковича: пустые улицы и группы поддержки (фото)

В центре столицы Донбасса ощутимо усилили наряды милиции, которые должны обеспечить порядок во время сегодняшнего визита Януковича.

У Донецкого облмуздрамтеатра собираются "группы поддержки" главы государства, пишет ОстроВ.

Сторонники укомплектованны значительным количество национальный флагов и символикой Партии регионов. В сквере перед театром установили рамку металлоискателя, а сам парк обтянули ограничительной лентой.

На центральных улицах Донецка ограничили движение автотранспорта, выход к проезжей части с тротуаров также ограничили лентой. Вдоль дороги расставлены патрульные правоохранители.