Донецк встречает Януковича: пустые улицы и группы поддержки (фото)

10:25, 22 августа 2013
Политика
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В Донецке готовятся к приезду президента Украины Виктора Януковича.

Донецк встречает Януковича / Фото: ОстроВ

В центре столицы Донбасса ощутимо усилили наряды милиции, которые должны обеспечить порядок во время сегодняшнего визита Януковича.

У Донецкого облмуздрамтеатра собираются "группы поддержки" главы государства, пишет ОстроВ.

Движение в центре Донецка ограничили / Фото: ОстроВ

Сторонники укомплектованны значительным количество национальный флагов и символикой Партии регионов. В сквере перед театром установили рамку металлоискателя, а сам парк обтянули ограничительной лентой.

Центр Донецка патрулируют усиленные наряды милиции / Фото: ОстроВ

На центральных улицах Донецка ограничили движение автотранспорта, выход к проезжей части с тротуаров также ограничили лентой. Вдоль дороги расставлены патрульные правоохранители.

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