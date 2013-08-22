Лутковская назвала «единственный» вариант, как отпустить Тимошенко на лечение

На сегодняшний день никакого правового основания для передачи осужденной экс-премьера Юлии Тимошенко на лечение за границу не существует.

Таким основанием может быть соответствующий межгосударственный договор, ратифицированный в парламентах обоих государств, которые его заключили. Об этом в эфире «5 канала» заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

«На сегодняшний день каких-либо оснований для передачи осужденного лица, которое хочет получить лечение в иностранном государстве, нет. Для того, чтобы передать какое-либо лицо для получения лечения на территории другого государства, нужен соответствующий международный договор. И поскольку он будет касаться прав и свобод человека, в соответствии с нашим законом о международных договорах, он должен быть ратифицирован парламентом. И поэтому меня каждый раз очень удивляет обращение к Президенту относительно того, чтобы он решил вопрос относительно передачи госпожа Тимошенко на лечение в конкретную страну», - заявила Лутковская.

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«Иных вариантов, кроме ратификации соответствующего соглашения в парламенте, при чем - не только в парламенте Украины, но еще и в парламенте другого государства, иных вариантов, в принципе, нет. Потому что два парламента должны на это согласиться. Во-вторых - любое международное соглашение, которое заключается между двумя государствами, оно не может касаться одного лица. Соответственно - это должно быть соглашение, которое должно касаться каждого лица, осужденного на территории Украины, которое является гражданином Украины, но хотело бы получать лечение в соответствующем государстве, которое на это согласится», - добавила омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, 21 августа ВО “Батькивщина” потребовало от украинской власти предоставить возможность Тимошенко «получить ургентную медицинскую помощь в Германии». Об этом заявил председатель Политсовета ВО «Батькивщина», председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

«Мы требуем от украинской власти и персонально от Виктора Януковича остановить политические преследования в стране. И в качестве первого шага к освобождению Юлии Тимошенко - предоставить ей возможность получить ургентную медицинскую помощь в Германии. Правительство Германии заявило о своем желании, и это ответственное политическое решение и исправление преступной ошибки и несправедливости, которая была допущена режимом президента Януковича по отношению к его основному политическому оппоненту – Юлии Тимошенко. Она должна быть на свободе», - заявил Яценюк.

Напомним, 1 июля с.г. дочь экс-премьера Евгения Тимошенко заявила, что врачи ее матери из берлинской клиники «Шарите» рекомендуют своей пациентке как можно скорее сделать операцию.

Дочь Тимошенко отметила, что если операция не будет проведена, то врачи не исключают инвалидизации пациентки. Евгения добавила, что ее мать уже не может передвигаться даже с помощью ходунков.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове. В мае 2012 года экс-премьер была госпитализирована в ЦКБ «Укрзализныци» в связи с заболеванием позвоночника.

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и предоставить рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.