Яценюк говорит, что Германия согласилась исправить ошибку Януковича

Об этом заявил председатель Политсовета ВО «Батькивщина», председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк на сессии «Евроинтеграция – залог независимости Украины и содействия ее демократизации» Всемирного конгресса украинцев во Львове в среду, 21 августа, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

По словам Яценюка, для того, чтобы Соглашение с ЕС было подписано, Украина должна выполнить три базовых условия, первое из которых – это освобождение Юлии Тимошенко.

«Мы требуем от украинской власти и персонально от Виктора Януковича остановить политические преследования в стране. И как первый шаг к освобождению Юлии Тимошенко - предоставить ей возможность получить ургентную медицинскую помощь в Германии. Правительство Германии на это согласилось, и это ответственное политическое решение и исправление преступной ошибки и несправедливости, которая была допущена режимом президента Януковича по отношению к его основному политическому оппоненту – Юлии Тимошенко. Она должна быть на свободе», - заявил Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 1 июля с.г. дочь экс-премьера Евгения Тимошенко заявила, что врачи ее матери из берлинской клиники «Шарите» рекомендуют своей пациентке как можно скорее сделать операцию.

Дочь Тимошенко отметила, что если операция не будет проведена, то врачи не исключают инвалидизации пациентки. Евгения добавила, что ее мать уже не может перемещаться даже с помощью ходунков.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове. В мае 2012 года экс-премьер была госпитализирована в ЦКБ «Укрзализныци» в связи с заболеванием позвоночника.

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и предоставить рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.