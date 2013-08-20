ВКУ будет содействовать Соглашению об ассоциации с ЕС

Об этом президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Евгений Чолий сказал на съезде организации во Львове, передает Медиапортал украинской диаспоры VIDIA.

По словам Чолия, все усилия ВКУ есть и будут сосредоточены на евроинтеграции Украины.

"Украина должна сделать здоровый выбор, а для нас здоровый выбор – это войти в ЕС. Мы видим страны, которые до входа в ЕС были менее перспективными, как и Украина, но сегодня они в значительно лучшем состоянии", – заявил он.

Вместе с тем Чолий сообщил, что его пятилетняя каденция на должности президента ВКУ подходит к концу, однако он планирует и в дальнейшем возглавлять организацию.

Первым важным шагом ВКУ под председательством Чолия, по его словам, станет содействие заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в ноябре.

"Мы смогли достичь значительных успехов. Этот работа требовала многого, но и дала большое удовольствие. Мы достаточно конкретно выдвигали вопрос евроинтеграции Украины на европейских форумах, обращались к европейским структурам и ООН, парафирование Соглашения об ассоциации и упрощение визового режима с ЕС для украинцев – это также частично является нашим кредитом", - сказал он.

20-22 августа во Львове проходит X Всемирный конгресс украинцев, , посвященный памяти жертв Голодомора-геноцида 1932–33 годов, лозунгом которого являются слова из стихотворения Леси Украинки: «Contra spem spero».

Участники Конгресса подведут итоги деятельности ВКУ за 2008–2013 годы, рассмотрят пути дальнейшей работы на следующий пятилетний срок и изберут новый состав руководящих органов.