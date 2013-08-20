ВКУ будет содействовать Соглашению об ассоциации с ЕС
Всемирный конгресс украинцев и в дальнейшем будет сосредоточивать свою деятельность на евроинтергации Украины.
Об этом президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Евгений Чолий сказал на съезде организации во Львове, передает Медиапортал украинской диаспоры VIDIA.
По словам Чолия, все усилия ВКУ есть и будут сосредоточены на евроинтеграции Украины.
"Украина должна сделать здоровый выбор, а для нас здоровый выбор – это войти в ЕС. Мы видим страны, которые до входа в ЕС были менее перспективными, как и Украина, но сегодня они в значительно лучшем состоянии", – заявил он.
Вместе с тем Чолий сообщил, что его пятилетняя каденция на должности президента ВКУ подходит к концу, однако он планирует и в дальнейшем возглавлять организацию.
Первым важным шагом ВКУ под председательством Чолия, по его словам, станет содействие заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в ноябре.
"Мы смогли достичь значительных успехов. Этот работа требовала многого, но и дала большое удовольствие. Мы достаточно конкретно выдвигали вопрос евроинтеграции Украины на европейских форумах, обращались к европейским структурам и ООН, парафирование Соглашения об ассоциации и упрощение визового режима с ЕС для украинцев – это также частично является нашим кредитом", - сказал он.
20-22 августа во Львове проходит X Всемирный конгресс украинцев, , посвященный памяти жертв Голодомора-геноцида 1932–33 годов, лозунгом которого являются слова из стихотворения Леси Украинки: «Contra spem spero».
Участники Конгресса подведут итоги деятельности ВКУ за 2008–2013 годы, рассмотрят пути дальнейшей работы на следующий пятилетний срок и изберут новый состав руководящих органов.