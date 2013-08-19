Яценюк в Киевсовете увидел сценарий 2015 года
Председатель фракции “Батькивщина” в Верховной Раде Арсений Яценюк заявляет, что сегодняшние события в Киевсовете - это сценарий власти на президентские выборы 2015 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.
“Нам не дали права воспользоваться тем, чтобы мы зашли на сессию Киевского городского совета, выразили свою позицию и защитили интересы киевлян. То, что сегодня происходило, - это сценарий 2015 года. Так Виктор Янукович будет защищать ЦИК, когда начнет подделывать результаты президентских выборов”, - сказал Яценюк.
Он отметил, что события, которые сегодня происходили под стенами Киевсовета, - это страх власти перед людьми и перед оппозицией.
По словам председателя политсовета партии “Батькивщина”, “Партия регионов ведет себя так, как вели себя фашисты. Фашисты вперед выставляли детей и женщин. Партия регионов выставила учителей и врачей. Мы не хотим, чтобы регионалы прикрывались этими людьми”.
Яценюк также отметил, что милиция неправомерно препятствовала народным депутатам и депутатам Киевсовета от оппозиции попасть на заседание городского совета.
“Их страх перед оппозицией такой, что они согнали сотни представителей «Беркута» и милиции, и вместе с депутатами Партии регионов полностью закрыли все входы. Наших депутатов очень много пострадало. Они не показывают своих ран, но мы будем отправлять их в больницу. Милиция избила наших депутатов”, - сказал Яценюк.
Он утверждает, что окно в здании Киевсовета выбили именно представители «Беркута», а не народные депутаты от оппозиции.
Яценюк также отметил, что на сегодняшней сессии Киевсовет рассмотрел лишь один “политический вопрос” - относительно надбавок врачам и учителям.
“Мы не дали им возможности проголосовать 400 вопросов повестки дня, которые касались дерибана земли и киевского имущества, как они это делали последние 5 лет. Сессию они провели за 5 минут. Как крысы, быстро сбежались и разбежались. Они провели политическое решение о том, что нужно выплачивать деньги, которые и так предусмотрены законом Украины о государственном бюджете. Им нужно было как-то легитимизовать это собрание учителей и врачей. Они рассказывали, а точнее - врали им, что они не могут выплатить деньги, поскольку нет какого-то решения городского совета. Но они обязаны были выплачивать эти надбавки даже без сегодняшнего решения городского совета”, - отметил он.
По словам Яценюка, оппозиционные народные депутаты будут добиваться проведения выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета в ближайшее время.