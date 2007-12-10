Яценюк: никто не заинтересован в возврате к президентской форме правления
Но заполнить пробелы в Конституции надо
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что ни у кого из политических сил сегодня нет стремления повернуть страну исключительно к президентской форме правления.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.
«Я убежден в том, что вернуться к классической президентской республике ни в чьих интересах. Такого интереса нет ни у кого», - сказал он.
При этом А.ЯЦЕНЮК высказался за необходимость внесения изменений в Конституцию, которые бы сбалансировали полномочия ветвей власти. «Заполнить те пробелы, которые сегодня есть в украинской Конституции нужно обязательно», - отметил он.
Спикер подчеркнул, что в вопросе внесения изменений в Конституцию «нужно идти тем же путем, как это делают многие страны мира». В частности, сказал А.ЯЦЕНЮК, «уместно, чтобы эти изменения нарабатывала Конституционная Ассамблея, которая будет состоять не только из политиков, но и ученых».