Яценюк: никто не заинтересован в возврате к президентской форме правления

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что ни у кого из политических сил сегодня нет стремления повернуть страну исключительно к президентской форме правления.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

«Я убежден в том, что вернуться к классической президентской республике ни в чьих интересах. Такого интереса нет ни у кого», - сказал он.

При этом А.ЯЦЕНЮК высказался за необходимость внесения изменений в Конституцию, которые бы сбалансировали полномочия ветвей власти. «Заполнить те пробелы, которые сегодня есть в украинской Конституции нужно обязательно», - отметил он.

Спикер подчеркнул, что в вопросе внесения изменений в Конституцию «нужно идти тем же путем, как это делают многие страны мира». В частности, сказал А.ЯЦЕНЮК, «уместно, чтобы эти изменения нарабатывала Конституционная Ассамблея, которая будет состоять не только из политиков, но и ученых».